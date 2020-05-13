СМИ не включили Роналду и Месси в число лучших исполнителей штрафных в истории

Портал Sport360 составил список лучших исполнителей штрафных ударов в истории мирового футбола.

Портал Sport360 опубликовал список из 11 лучших исполнителей штрафных ударов в истории, расположив их согласно позициям на поле. Так, в список попали Дэвид Бекхэм, Жуниньо Пернамбукано, Роналдиньо, Диего Марадона, Пеле, Роберто Карлос и другие.

При этом в рейтинге не оказалось нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, бывшего хавбека «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло и других.

Ранее британский портал 90 min включил нападающего петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбу в топ-25 игроков с истекающими контрактами.