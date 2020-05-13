Большинство футболистов РПЛ выступили за проведение матчей без зрителей в случае возобновления сезона

Короткая ссылка
Футболисты Российской премьер-лиги (РПЛ) поделились мнением, стоит ли проводить матчи со зрителями в случае возобновления розыгрыша национального чемпионата сезона-2019/20.
Большинство футболистов РПЛ выступили за проведение матчей без зрителей в случае возобновления сезона
  • Reuters

Как сообщает «Чемпионат», портал провёл опрос среди футболистов РПЛ, одним из пунктов которого стал вопрос о проведении матчей без зрителей. 

Отмечается, что из 87 участвовавших в опросе футболистов 68,4% проголосовали за проведение встреч при пустых трибунах. 

При этом один из спортсменов выразил твёрдое мнение, что сезон-2019/20 должен быть доигран.

Ранее главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Сергей Юран выразил мнение, что спортсменам будет непросто проявить себя при пустых трибунах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить