Большинство футболистов РПЛ выступили за проведение матчей без зрителей в случае возобновления сезона

Футболисты Российской премьер-лиги (РПЛ) поделились мнением, стоит ли проводить матчи со зрителями в случае возобновления розыгрыша национального чемпионата сезона-2019/20.

Как сообщает «Чемпионат», портал провёл опрос среди футболистов РПЛ, одним из пунктов которого стал вопрос о проведении матчей без зрителей.

Отмечается, что из 87 участвовавших в опросе футболистов 68,4% проголосовали за проведение встреч при пустых трибунах.

При этом один из спортсменов выразил твёрдое мнение, что сезон-2019/20 должен быть доигран.

Ранее главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Сергей Юран выразил мнение, что спортсменам будет непросто проявить себя при пустых трибунах.