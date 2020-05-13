Большинство футболистов РПЛ выступили за проведение матчей без зрителей в случае возобновления сезона
- Reuters
Как сообщает «Чемпионат», портал провёл опрос среди футболистов РПЛ, одним из пунктов которого стал вопрос о проведении матчей без зрителей.
Отмечается, что из 87 участвовавших в опросе футболистов 68,4% проголосовали за проведение встреч при пустых трибунах.
При этом один из спортсменов выразил твёрдое мнение, что сезон-2019/20 должен быть доигран.
Ранее главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Сергей Юран выразил мнение, что спортсменам будет непросто проявить себя при пустых трибунах.