Глава PFA — о возобновлении АПЛ: футболисты не хотят быть подопытными кроликами

Короткая ссылка
Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тейлор поделился мнением о возможном возобновлении сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).
Глава PFA — о возобновлении АПЛ: футболисты не хотят быть подопытными кроликами
  • Reuters

«Это непросто, когда сначала нам говорили оставаться дома больше шести недель, а потом резко началось ослабление ограничений. Футболисты не хотят быть подопытными кроликами, и это можно применить ко всем в профессиональном спорте», — цитирует Тейлора Sky Sports.

По словам исполнительного директора PFA, к возобновлению сезона АПЛ необходимо подходить с максимальной осторожностью. 

При этом он отметил, что необходимо соблюсти баланс между безопасностью и скорейшим возвращением к нормальной жизни.

Ранее мэр Лондона Садик Хан выступил против проведения матчей АПЛ в столице в ближайшее время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить