Глава PFA — о возобновлении АПЛ: футболисты не хотят быть подопытными кроликами

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тейлор поделился мнением о возможном возобновлении сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Это непросто, когда сначала нам говорили оставаться дома больше шести недель, а потом резко началось ослабление ограничений. Футболисты не хотят быть подопытными кроликами, и это можно применить ко всем в профессиональном спорте», — цитирует Тейлора Sky Sports.

По словам исполнительного директора PFA, к возобновлению сезона АПЛ необходимо подходить с максимальной осторожностью.

При этом он отметил, что необходимо соблюсти баланс между безопасностью и скорейшим возвращением к нормальной жизни.

Ранее мэр Лондона Садик Хан выступил против проведения матчей АПЛ в столице в ближайшее время.