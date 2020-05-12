Мэр Лондона высказался против проведения матчей АПЛ в городе

Мэр Лондона Садик Хан выступил против проведения матчей АПЛ в столице в ближайшее время.

«Садик очень хочет, чтобы Премьер-лига и профессиональный спорт в целом возобновились. Однако, учитывая, что страна всё ещё находится в тисках этого кризиса и сотни людей умирают каждый день, он считает, что слишком рано обсуждать вопрос о возобновлении Премьер-лиги в столице», — приводит слова пресс-секретаря Хана Evening Standard.

Он также отметил, что мэр является болельщиком «Ливерпуля», который лидирует в турнирной таблице АПЛ текущего сезона и может впервые с 1990 года стать чемпионом страны.

Ранее в СМИ появилась информация, что продажа «Ньюкасла» оказалась под угрозой срыва из-за пиратства.