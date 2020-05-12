СМИ: Продажа «Ньюкасла» оказалась под угрозой срыва из-за пиратства

Сделка по продаже английского футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» оказалась под угрозой срыва.

Как сообщает Тhe Guardian, причиной возможного срыва сделки является связь потенциальных покупателей клуба, о которой Английскую премьер-лигу (АПЛ) проинформировал катарский медиахолдинг beIN, со стриминговым сервисом, который незаконно транслирует ведущие спортивные турниры, включая матчи АПЛ.

Отмечается, что решение лиги по сделке о покупке «Ньюкасла», ожидавшееся в ближайшие несколько дней, теперь может быть отложено на более поздний срок.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ потеряют минимум £300 млн из-за пандемии коронавируса.