СМИ: Бюджет «Атлетико» на будущий сезон будет сокращён на сумму €100—200 млн

Бюджет испанского футбольного клуба «Атлетико» из Мадрида на будущий сезон будет сокращён на сумму от €100 млн до €200 млн.

Как сообщает AS, в настоящее время бюджет мадридского клуба оценивается в сумму €500 млн. В зависимости от того, сумеет ли «Атлетико» квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов, средства будут сокращены на €100 млн или на €200 млн.

Отмечается, что причиной сокращения финансирования футбольного клуба является пандемия коронавируса.

После 27 туров чемпионата Испании по футболу «Атлетико» имеет в своём активе 45 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Если первенство завершится, а участники еврокубков будут определены согласно нынешнему расположению команд, то мадридцев определят в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» безвозмездно передал пригороду испанской столицы Алькала-де-Энарес 20 тыс. медицинских масок.