Футболист «Вулверхэмптона» нарушил режим самоизоляции ради вечеринки с участницами телешоу

Полузащитник английского футбольного клуба «Вулверхэмптон» Морган Гиббс-Уайт принял решение нарушить режим самоизоляции ради похода на вечеринку с девушками из британского телешоу «Остров любви».

Как сообщает Daily Mail, Гиббс-Уайт был замечен в компании Джорджии Стил и Эльмы Лазар — участниц британского реалити-шоу «Остров любви». Ради встречи с девушками спортсмен принял решение нарушить режим самоизоляции.

По информации издания, «Вулверхэмптон» уже отреагировал на поведение футболиста и намерен применить к нему соответствующие санкции за нарушение режима самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Гиббс-Уайт выступает за «Вулверхэмптон» с 2017 года. За это время английский хавбек провёл 67 матчей и отметился одним забитым мячом.

Ранее бывший словацкий футболист Мартин Якубко, поигравший в России за «Москву», «Сатурн», «Химки», «Динамо» и «Амкар», рассказал о ситуации с пандемией у себя на родине.