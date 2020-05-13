Бывший игрок «Динамо» рассказал о ситуации с коронавирусом в Словакии

Бывший словацкий футболист Мартин Якубко, поигравший в России за «Москву», «Сатурн», «Химки», «Динамо» и «Амкар», рассказал о ситуации с пандемией на своей родине.

«Потихоньку уже открываются все магазины. Ограничительные меры снимаются поэтапно. Постепенно начинают работать рестораны, парикмахерские», — приводят слова игрока «Известия».

По его словам, из-за заражения сына Якубко коронавирусом ему пришлось сидеть дома почти шесть недель.

«Это было жёстко, на улицу вообще нельзя было выходить. А так в целом всё нормально: люди ходят на работу в масках, соблюдают дистанцию в два мера. Я бы сказал, что меня удивило, насколько в Словакии дисциплинированные люди. Все придерживались правил и рекомендаций, поэтому у нас в стране не так много заболевших», — добавил экс-спортсмен.

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