Голкипер «Спартака» Максименко недоволен сравнениями с Дасаевым

Вратарь московского футбольного клуба «Спартак» Александр Максименко признался, что ему не нравятся сравнения с легендарным голкипером коллектива Ринатом Дасаевым.

«Не очень нравится, что нас с Дасаевым сравнивают. Он тренировал меня долгое время. Так сложилось, что я воспитанник «Спартака», начал играть довольно рано, это дело случая», — приводит слова Максименко «Чемпионат» со ссылкой на канал «Россия 24».

При этом молодой вратарь не считает невозможным провести всю карьеру в составе московского «Спартака». Как признался Максименко, сам он не намерен исключать такую возможность.

22-летний Максименко выступает за «Спартак» с 2017 года. За этот период он провёл 60 матчей, пропустил 69 мячей, а в 19 встречах оставил свои ворота в неприкосновенности.

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