Якубко: Черчесов — конфликтный человек, многие игроки его не любят

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Бывший игрок пермского «Амкара» Мартин Якубко поделился мнением о своём экс-наставнике Станиславе Черчесове, который сейчас возглавляет сборную России.
Якубко: Черчесов — конфликтный человек, многие игроки его не любят
  • АГН «Москва»
  • © Игорь Иванко

По мнению словака, Черчесов был классным футболистом, а затем стал сильным тренером.

«Черчесов — конфликтный человек. Многие игроки его не понимают, не любят — это тоже факт. Потому что он жёсткий и специфический человек, который ни перед кем не будет склоняться. Черчесов хочет донести до игроков своё мнение, свои планы. Конечно, не всем футболистам, особенно взрослым, это нравится», — цитирует Якубко газета «Известия».

Если верить словаку, у него самого конфликтов с Черчесовым не было, равно как не имел он и претензий к своему тренеру.

Ранее сообщалось, что Роман Широков подверг критике работу Доменико Тедеско в «Спартаке».

 

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