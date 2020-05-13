Ушедший к Плющенко тренер Розанов поблагодарил Тутберидзе за совместную работу

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Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов, ранее перешедший из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, высказался в публичном пространстве.
Ушедший к Плющенко тренер Розанов поблагодарил Тутберидзе за совместную работу
  • globallookpress.com

Для донесения собственной позиции специалист выбрал Instagram. Розанов поблагодарил за совместную работу сотрудников ледового дворца «Хрустальный» и лично Тутберидзе.

«Этери Георгиевна, низкий вам поклон и бесконечная благодарность за всё, что вы сделали для меня! Но самое главное, вы научили меня работать в команде и по-настоящему верить в себя!» — написал тренер.

Он также отдал должное другим членам группы за то, что они «были рядом в сложные минуты, помогали, поддерживали словом и делом».

«Желаю вам оставаться таким же дружным коллективом и сплочённой командой. Я всегда с теплотой буду вспоминать нашу совместную работу», — подытожил Розанов.

Ранее бывший тренер Александры Трусовой заявил, что ей нужно послать всех далеко и надолго.

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