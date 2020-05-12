Бывший тренер Трусовой: ей нужно послать всех далеко и надолго
- globallookpress.com
«Это знают только она и Этери. Когда люди расходятся, всегда так. Просто расставания с учениками — это обычная часть работы тренера», — приводит слова Волкова «Спорт-Экспресс».
Тренер также предположил, что Трусовой посоветовали временно воздержаться от использования соцсетей.
«Я бы на её месте вообще взял бы и отключил все приложения. Для неё оптимальный вариант — послать всех далеко и надолго и делать свою работу. Потому что выливается столько всего на Трусову, Плющенко и всю академию... Очень противно на это смотреть. Я не хочу аргументировать тем, что Саша ребёнок, но творится кошмар и идиотизм настоящий», — добавил Волков.
Ранее сообщалось, что известный тренер Татьяна Тарасова пожелала здоровья заболевшей коронавирусом олимпийской чемпионке Татьяне Навке.