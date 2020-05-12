Бывший тренер Трусовой: ей нужно послать всех далеко и надолго

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Тренер по фигурному катанию Александр Волков, работавший с Александрой Трусовой до её ухода к Этери Тутберидзе, высказался о причинах, которые могли побудить его экс-подопечную вновь сменить наставника и уйти к Евгению Плющенко.
Бывший тренер Трусовой: ей нужно послать всех далеко и надолго
  • globallookpress.com

«Это знают только она и Этери. Когда люди расходятся, всегда так. Просто расставания с учениками — это обычная часть работы тренера», — приводит слова Волкова «Спорт-Экспресс».

Тренер также предположил, что Трусовой посоветовали временно воздержаться от использования соцсетей.

«Я бы на её месте вообще взял бы и отключил все приложения. Для неё оптимальный вариант — послать всех далеко и надолго и делать свою работу. Потому что выливается столько всего на Трусову, Плющенко и всю академию... Очень противно на это смотреть. Я не хочу аргументировать тем, что Саша ребёнок, но творится кошмар и идиотизм настоящий», — добавил Волков.

Ранее сообщалось, что известный тренер Татьяна Тарасова пожелала здоровья заболевшей коронавирусом олимпийской чемпионке Татьяне Навке.

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