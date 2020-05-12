Ласицкене планирует выступить на этапах Бриллиантовой лиги в августе

Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене намерена выступить на августовских этапах Бриллиантовой лиги.

Её тренер Ольга Назарова готовит специальное обращение к организаторам соревнований о желании своей подопечной.

«Я намерена в самое ближайшее время уведомить организаторов всех ближайших этапов Бриллиантовой лиги о намерении своих ведущих спортсменов набрать к августу оптимальную форму и выступать на этих турнирах», — приводит слова специалиста ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены приняли участие в челлендже против коронавируса.