Ласицкене планирует выступить на этапах Бриллиантовой лиги в августе
- globallookpress.com
Её тренер Ольга Назарова готовит специальное обращение к организаторам соревнований о желании своей подопечной.
«Я намерена в самое ближайшее время уведомить организаторов всех ближайших этапов Бриллиантовой лиги о намерении своих ведущих спортсменов набрать к августу оптимальную форму и выступать на этих турнирах», — приводит слова специалиста ТАСС.
Ранее сообщалось, что российские спортсмены приняли участие в челлендже против коронавируса.