Российские спортсмены приняли участие в челлендже против коронавируса

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Член сборной России по шорт-треку Эмина Малагич запустила челлендж, который представляет собой волну сердечек из сложенных ладоней.
Российские спортсмены приняли участие в челлендже против коронавируса
  • РИА Новости

Как написала спортсменка в своём Twitter-аккаунте, её начинание поддержали олимпийские чемпионы и призёры Игр.

«Весь мир сидит дома на карантине, и именно сейчас нам всем так нужна поддержка близких и друзей! Поддержка, которую все мы можем оказать, — это просто направить частичку своей любви. И неважно, в какой стране или на каком континенте мы живём, главное, что все мы объединены единой целью — победить инфекцию и вновь вернуться к любимому и привычному образу жизни», — добавила Малагич.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси решился на кардинальную смену имиджа.

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