Месси решился на кардинальную смену имиджа
Полузащитник «Барселоны» Лионель Месси кардинально сменил имидж после окончания карантина.
- © Panoramic/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
Аргентинец выложил в социальные сети фотографии с тренировки в составе каталонцев, на которых видно, что футболист впервые за долгое время сбрил бороду.
Ранее СМИ сообщили, что «Барселона» не интересуется Алексеем Миранчуком.
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