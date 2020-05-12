Месси решился на кардинальную смену имиджа

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Полузащитник «Барселоны» Лионель Месси кардинально сменил имидж после окончания карантина.
Месси решился на кардинальную смену имиджа
  • © Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Аргентинец выложил в социальные сети фотографии с тренировки в составе каталонцев, на которых видно, что футболист впервые за долгое время сбрил бороду.

Ранее СМИ сообщили, что «Барселона» не интересуется Алексеем Миранчуком.

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