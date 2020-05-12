Чемпионка мира — 1999 по фигурному катанию: нравится, что в команде Тутберидзе есть конкуренция

Известная российская фигуристка Мария Бутырская рассказала о сильных сторонах тренера Этери Тутберидзе.

Ранее из группы специалиста ушла Александра Трусова, выбравшая для продолжения карьеры академию Евгения Плющенко.

«Лично мне нравилось, что у Этери Георгиевны в команде есть конкуренция. Меня бы это очень сильно подстёгивало! Чем больше конкурентоспособных людей рядом с тобой, тем больше ты стараешься, ты смотришь на них и думаешь: «Ага, я тоже пойду, то сделаю, другое!» Желание понаблюдать за кем-то для спортсмена — очень полезно! Посмотреть, как кто-то четверной прыгает и подумать: «Пойду-ка! И я тоже сделаю!», — цитирует Бутырскую «МК».

До этого сообщалось, что тренер Рафаэль Арутюнян сравнил фигурное катание с футболом.