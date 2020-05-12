Чемпионка мира — 1999 по фигурному катанию: нравится, что в команде Тутберидзе есть конкуренция

Короткая ссылка
Известная российская фигуристка Мария Бутырская рассказала о сильных сторонах тренера Этери Тутберидзе.
Чемпионка мира — 1999 по фигурному катанию: нравится, что в команде Тутберидзе есть конкуренция
  • РИА Новости

Ранее из группы специалиста ушла Александра Трусова, выбравшая для продолжения карьеры академию Евгения Плющенко.

«Лично мне нравилось, что у Этери Георгиевны в команде есть конкуренция. Меня бы это очень сильно подстёгивало! Чем больше конкурентоспособных людей рядом с тобой, тем больше ты стараешься, ты смотришь на них и думаешь: «Ага, я тоже пойду, то сделаю, другое!» Желание понаблюдать за кем-то для спортсмена — очень полезно! Посмотреть, как кто-то четверной прыгает и подумать: «Пойду-ка! И я тоже сделаю!», — цитирует Бутырскую «МК».

До этого сообщалось, что тренер Рафаэль Арутюнян сравнил фигурное катание с футболом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить