Бутырская о переходе Трусовой: правду мы не узнаем никогда

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Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская прокомментировала уход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе.
Бутырская о переходе Трусовой: правду мы не узнаем никогда
  • РИА Новости

Переход способной спортсменки в академию Евгения Плющенко вызвал большой резонанс в России. По мнению Бутырской, между Трусовой и Тутберидзе могла произойти какая-то «неясность».

«В фигурном катании такая ситуация достаточно часто случается. Не происходит уход мгновенно. Часто человек чувствует, что ему чего-то не хватает, что-то мешает. Хочет попробовать себя с другим тренером, полагая, что будет лучше результат. Бывает неудовлетворение разными факторами, скажем так. Правду мы всё равно никогда не узнаем, да и не надо этим заниматься сейчас — время само рассудит», — приводит слова Бутырской «МК».

Она также подчеркнула, что никто не вправе отбирать у Трусовой возможность выбора подходящего наставника.

Ранее сообщалось, что тренер Рафаэль Арутюнян сравнил фигурное катание с футболом.

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