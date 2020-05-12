Матыцин: собранные на шахматном онлайн-турнире средства пойдут на поддержку медиков

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Министр спорта Олег Матыцин поделился мнением о шахматном онлайн-турнире «Сборная — России».
Матыцин: собранные на шахматном онлайн-турнире средства пойдут на поддержку медиков
  • РИА Новости

12 мая были сыграны партии первого круга. Лидерство захватил Александр Грищук, набравший 5,5 очка.

«Соревнования с участием сильнейших российских гроссмейстеров — это настоящий спортивный праздник, за которым будут следить любители шахмат в нашей стране и за её пределами. Однако наряду со спортивной составляющей, этот трёхдневный шахматный марафон несёт важную гуманитарную миссию. Все средства, собранные организаторами, будут направлены на поддержку медицинских работников России в этот невероятно сложный период борьбы с пандемией COVID-19», — приводит слова Матыцина официальный сайт Федерации шахмат Россиии.

Ранее президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что FIDE продолжит практику проведения онлайн-турниров.

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