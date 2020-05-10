Дворкович заявил, что FIDE продолжит практику проведения онлайн-турниров

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович подвёл итоги шахматного онлайн-турнира — Кубка наций.

«Мы довольны тем, как прошёл турнир. Зрителей было очень много — особенно в Китае. Сегодня, по нашим данным, аудитория составила около 700 тыс. человек на одном из каналов — это большие цифры. Так что будем продолжать», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Говоря о самом ходе турнира, он отметил, что победу одержал фаворит соревнований.

«По изначальным раскладам было понятно, что сборная Китая будет в числе первых, она сыграла очень уверенно — только в последнем туре проиграли американцам и в финале с ними и встретились. Но интрига сохранялась: американцы дали настоящий бой, всё решалось на последних ходах», — добавил глава FIDE.

Ранее сообщалось, что сборная Китая стала победителем шахматного Кубка наций.