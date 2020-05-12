Грищук обыграл Крамника и Карякина в первом круге онлайн-турнира по шахматам

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Александр Грищук лидирует после первого круга шахматного онлайн-турнира «Сборная — России» в помощь медикам.
Грищук обыграл Крамника и Карякина в первом круге онлайн-турнира по шахматам
  • РИА Новости

Гроссмейстер набрал 5,5 очка из семи возможных. Так, в первый игровой день Грищуку удалось обыграть Петра Свидлера, Владимира Крамника, Александра Рязанцева и Сергея Карякина.

Второе место в турнирной таблице занимает Крамник с пятью зачётными баллами. На третьей позиции Евгений Томашевский (4). Партии второго круга состоятся 13 мая.

Ранее президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что ФИДЕ продолжит практику проведения онлайн-турниров.

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