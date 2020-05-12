Грищук обыграл Крамника и Карякина в первом круге онлайн-турнира по шахматам
- РИА Новости
Гроссмейстер набрал 5,5 очка из семи возможных. Так, в первый игровой день Грищуку удалось обыграть Петра Свидлера, Владимира Крамника, Александра Рязанцева и Сергея Карякина.
Второе место в турнирной таблице занимает Крамник с пятью зачётными баллами. На третьей позиции Евгений Томашевский (4). Партии второго круга состоятся 13 мая.
Ранее президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что ФИДЕ продолжит практику проведения онлайн-турниров.