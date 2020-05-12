СМИ: Ferrari объявит о контракте с Сайнсом в течение 48 часов

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Итальянская команда «Формулы-1» Ferrari объявит о подписании контракта с испанским пилотом Карлосом Сайнсом в ближайшие дни.
СМИ: Ferrari объявит о контракте с Сайнсом в течение 48 часов
  • Reuters

Как сообщает Motorsport со ссылкой на источники в паддоке, Ferrari уже согласовала с Сайнсом ключевые положения контракта и теперь обсуждаются второстепенные детали.

Отмечается, что McLaren, за который Сайнс выступает с 2019 года, ещё с прошлой осени готов был продлить контракт с испанцем до конца 2021 или даже 2022 года, однако пилот предпочёл не пользоваться этим вариантом именно из-за вероятного ухода из Ferrari Себастьяна Феттеля, о котором 12 мая было объявлено официально.

25-летний испанец является воспитанником программы пилотов Red Bull. Он выступает в «Формуле-1» с 2015 года, дебютировав за Toro Rosso. В конце сезона 2017 года он перешёл в Renault, а в 2019-м присоединился к McLaren. Его лучшим результатом в карьере является третье место на Гран-при Бразилии 2018 года.

Ранее сообщалось, что у Феттеля есть предложения от нескольких команд «Формулы-1».

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