СМИ: У Феттеля есть предложения от нескольких команд «Формулы-1»

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Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель, объявивший о своём уходе из Ferrari, получил предложения от нескольких команд.
СМИ: У Феттеля есть предложения от нескольких команд «Формулы-1»
  • Reuters

Как сообщает Motorsport со ссылкой на Sky Sports, на фоне отсутствия прогресса в переговорах о продлении контракта с Ferrari, которые завершились объявлением о прекращении сотрудничества, свои предложения немцу направили сразу две команды — McLaren и Renault.

Феттель выступает за Ferrari c 2015 года, одержав 14 побед и в общей сложности поднявшись на подиум 49 раз. Дважды он стал вице-чемпионом. Свои четыре титула он завоевал, выступая за Red Bull.

Ранее сообщалось, что Феттель покинет Ferrari по окончании сезона-2020.

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