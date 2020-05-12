СМИ: У Феттеля есть предложения от нескольких команд «Формулы-1»

Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель, объявивший о своём уходе из Ferrari, получил предложения от нескольких команд.

Как сообщает Motorsport со ссылкой на Sky Sports, на фоне отсутствия прогресса в переговорах о продлении контракта с Ferrari, которые завершились объявлением о прекращении сотрудничества, свои предложения немцу направили сразу две команды — McLaren и Renault.

Феттель выступает за Ferrari c 2015 года, одержав 14 побед и в общей сложности поднявшись на подиум 49 раз. Дважды он стал вице-чемпионом. Свои четыре титула он завоевал, выступая за Red Bull.

Ранее сообщалось, что Феттель покинет Ferrari по окончании сезона-2020.