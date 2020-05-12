Феттель заявил, что покинет Ferrari по окончании сезона-2020

Четырёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Себастьян Феттель сообщил, что покинет итальянскую команду Ferrari по окончании нынешнего сезона.

Соответствующее заявление Феттеля было опубликовано на официальном сайте «Формулы-1».

Как отметил немецкий пилот, его сотрудничество с Ferrari завершится по окончании сезона-2020. Феттель признался, что он и команда поняли, что у них больше нет желания работать вместе. При этом он подчеркнул, что финансовый аспект не повлиял на его решение.

«Это не самый главный момент, когда дело доходит до принятия определённых решений. То, что происходило в последние несколько месяцев, заставило многих из нас задуматься о приоритетах в жизни. Человек должен использовать воображение и принять новый подход к изменившейся ситуации», — отметил Феттель.

При этом он поблагодарил команду за многолетнее сотрудничество и выразил готовность помочь Ferrari добиться высоких результатов в нынешнем чемпионате.

Ранее исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри высказался о возможных сроках завершения сезона 2020 года, старт которого был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции.