Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал, как строится его работа в условиях пандемии коронавируса.

«Карантина у нас нет, поэтому Чен без проблем вернулся из Далласа в Лос-Анджелес. Перелёт туда и обратно стоит сейчас $50, а это вообще-то три часа лёта. Тренируемся мы в парке или на пляже, что тоже не запрещено, делаем по две тренировки в день. Утром растяжка, потом ОФП, силовая и специальная подготовка. Нэйтан прыгает, я наблюдаю за этим на расстоянии, вношу коррективы. Точно так же мы работаем с Мэрайей Белл — остальными моими спортсменами занимаются моя жена Вера и Надежда Канаева», — рассказал Арутюнян RT.

Он отметил, что, поскольку прыжки на твёрдой поверхности несут для фигуристов опасность, количество таких занятий ограничено и они проходят только под его надзором.

«В остальные дни Нэйтан занимается ОФП, продолжает работать над укреплением мышц. В ближайшем будущем планируется открыть каток для тех, кто профессионально занимается спортом, и пускать на лёд по три-четыре человека. Нынешние меры на самом деле кажутся мне перестраховкой: фигурное катание не хоккей, контакта нет никакого, особенно если за этим следить», — добавил специалист.

Ранее он поделился мыслями о том, с какими сложностями сталкиваются тренеры, когда к ним приходит новый фигурист.