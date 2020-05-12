Сергеева с нетерпением ждёт соревнований бобслеисток-одиночниц

Российская бобслеистка Надежда Сергеева прокомментировала решение включить индивидуальные женские соревнования бобслеисток в программу Кубка мира с сезона-2020/21.

«Я очень рада тому, что монобоб получит в следующем сезоне такое развитие. В этой дисциплине всё будет зависеть только от тебя. Насколько я знаю, в следующем сезоне мы будем выступать в монобобах на одинаковой технике, только коньки, по-моему, будут свои. Так что практически все будут выступать в равных условиях, и это также очень интересно», — приводит слова Сергеевой ТАСС.

Она отметила, что намерена выступать как в соревнованиях одиночниц, так и в соревнованиях двоек.

«Для меня это не будет проблемой», — сказала спортсменка.

Ранее сообщалось, что соревнования по бобслею среди одиночниц включены в программу КМ.