Соревнования по бобслею среди одиночниц включены в программу КМ
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба IBSF.
Отмечается, что соревнования по монобобу будут представлены на каждом этапе Кубка мира, чемпионате мира и Кубке Европы. Также будет добавлен отдельный зачёт, в котором спортсменки проведут до пяти гонок, очки за которые будут идти в общий зачёт Кубка мира.
Прежде одиночные соревнования женщин в бобслее были включены в программу Олимпиады-2022 в Пекине.
Ранее сообщалось, что результаты российских бобслеистов и скелетонистов в сезоне-2019/20 признаны удовлетворительными.