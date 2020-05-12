Соревнования по бобслею среди одиночниц включены в программу КМ

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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение включить индивидуальные женские соревнования бобслеисток в программу Кубка мира с сезона-2020/21.
Соревнования по бобслею среди одиночниц включены в программу КМ
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба IBSF.

Отмечается, что соревнования по монобобу будут представлены на каждом этапе Кубка мира, чемпионате мира и Кубке Европы. Также будет добавлен отдельный зачёт, в котором спортсменки проведут до пяти гонок, очки за которые будут идти в общий зачёт Кубка мира.

Прежде одиночные соревнования женщин в бобслее были включены в программу Олимпиады-2022 в Пекине.

Ранее сообщалось, что результаты российских бобслеистов и скелетонистов в сезоне-2019/20 признаны удовлетворительными.

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