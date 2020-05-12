World Athletics представила предварительный календарь Бриллиантовой лиги

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World Athletics представила предварительный календарь Бриллиантовой лиги на 2020 год, сокращённый из-за пандемии коронавируса.
World Athletics представила предварительный календарь Бриллиантовой лиги
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба World Athletics, этапы в Рабате и Лондоне, а также финал в Цюрихе отменены. При этом в заявлении подчёркивается, что финал как таковой в сезоне 2020 года проводиться не будет.

Таким образом, сезон планируется начать 14 августа в Монако. Затем соревнования пройдут в Стокгольме (23 августа), Лозанне (2 сентября), Брюсселе (4 сентября), Париже (6 сентября), Гейтсхеде (12 сентября), Риме и Неаполе (17 сентября), а также в Шанхае (19 сентября) и Дохе (9 октября). Заключительный этап пройдёт в Китае 17 октября. Город, который примет соревнования, будет объявлен позднее.

Ранее сообщалось, что World Athletics учредила фонд поддержки спортсменов во время пандемии.

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