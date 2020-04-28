World Athletics учредила фонд поддержки спортсменов во время пандемии

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World Athletics совместно с Международным фондом лёгкой атлетики (IAF) учредила фонд поддержки профессиональных атлетов, испытывающих финансовые трудности из-за пандемии коронавируса.
World Athletics учредила фонд поддержки спортсменов во время пандемии
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба World Athletics, общий объём средств фонда составляет $500 тыс., которые могут использоваться для помощи спортсменам, потерявшим большую часть своего дохода из-за приостановки международных соревнований в связи с пандемией.

Глава World Athletics Себастьян Коэ возглавит экспертную группу, которая будет рассматривать заявки и принимать решение о выдаче финансовой помощи атлетам.

Из-за пандемии на неопределённый срок были перенесены апрельские и майские этапы Бриллиантовой лиги, а чемпионат Европы был полностью отменён.

Ранее сообщалось, что ВФЛА перенесла на неопределённый срок все запланированные на май соревнования.

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