ВФЛА перенесла на неопределённый срок все запланированные на май соревнования
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- AFP
Как сообщает пресс-служба ВФЛА, новые даты проведения будут определены и оглашены позднее.
Таким образом, были перенесены 14 турниров, среди которых чемпионат России по бегу 24 часа, Кубок России по многоборьям, Всероссиийская гимназиада и также другие.
Большинство спортивных соревнований по всему миру были отменены или перенесены из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Елена Исинбаева была избрана председателем комиссии спортсменов ВФЛА.