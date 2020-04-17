ВФЛА перенесла на неопределённый срок все запланированные на май соревнования

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) объявила о переносе на неопределённый срок всех соревнований, запланированных на май 2020 года, из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, новые даты проведения будут определены и оглашены позднее.

Таким образом, были перенесены 14 турниров, среди которых чемпионат России по бегу 24 часа, Кубок России по многоборьям, Всероссиийская гимназиада и также другие.

Большинство спортивных соревнований по всему миру были отменены или перенесены из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Елена Исинбаева была избрана председателем комиссии спортсменов ВФЛА.