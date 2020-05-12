СМИ: Сайнс заменит Феттеля в Ferrari

Испанский пилот McLaren Карлос Сайнс продолжит свою карьеру в «Формуле-1» в составе Ferrari.

Как сообщает Corriere della Sera, о подписании соглашения будет объявлено в ближайшее время.

Отмечается, что зарплата Сайнса составит порядка €10 млн.

25-летний испанец является воспитанником программы пилотов Red Bull. Он выступает в «Формуле-1» с 2015 года, дебютировав за Toro Rosso. В конце сезона 2017 года он перешёл в Renault, а в 2019 году присоединился к McLaren. Его лучшим результатом в карьере является третье место на Гран-при Бразилии 2018 года.

Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель покинет Ferrari по окончании сезона-2020.