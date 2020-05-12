СМИ: Сайнс заменит Феттеля в Ferrari

Короткая ссылка
Испанский пилот McLaren Карлос Сайнс продолжит свою карьеру в «Формуле-1» в составе Ferrari.
СМИ: Сайнс заменит Феттеля в Ferrari
  • globallookpress.com

Как сообщает Corriere della Sera, о подписании соглашения будет объявлено в ближайшее время. 

Отмечается, что зарплата Сайнса составит порядка €10 млн.

25-летний испанец является воспитанником программы пилотов Red Bull. Он выступает в «Формуле-1» с 2015 года, дебютировав за Toro Rosso. В конце сезона 2017 года он перешёл в Renault, а в 2019 году присоединился к McLaren. Его лучшим результатом в карьере является третье место на Гран-при Бразилии 2018 года.

Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель покинет Ferrari по окончании сезона-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить