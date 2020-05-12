Гимнастка Солдатова рассказала, кем из фигуристов она восхищается

Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала, кем из фигуристов восхищается.

«Мне в фигурном катании нравится то, что это очень красиво. На самом деле я просто обожаю Юдзуру Ханю. Просто до мурашек, вообще не могу», — приводит слова Солдатовой РИА Новости.

Она отметила, что даже сохранила себе в телефон видеозапись одного из прокатов японского фигуриста, которую неоднократно пересматривала.

«И она впечатляет меня не потому, что он там прыгнул все свои прыжки, а потому, что он сделал всё музыкально. Это просто невозможно смотреть, в хорошем смысле. Насколько он потрясающий и действительно просто фигурист с другой планеты. Это его короткая программа под Рауля ди Бласио», — добавила 21-летняя гимнастка.

25-летний Ханю является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира. В его активе также три серебра и бронза мировых первенств, золото и бронза командных чемпионатов мира, золото и три серебра чемпионата четырёх континентов.

Ранее сообщалось, что Солдатова рассказала о реакции на уход фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе.