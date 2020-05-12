Леклер об уходе Феттеля: между нами всегда было уважение, даже если со стороны так не казалось

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Пилот Ferrari монегаск Шарль Леклер прокомментировал предстоящий по завершении сезона уход из команды четырёхкратного чемпиона «Формулы-1» Себастьяна Феттеля.
Леклер об уходе Феттеля: между нами всегда было уважение, даже если со стороны так не казалось
  • РИА Новости

«Я ни у кого не научился так многому, как у тебя в качестве напарника. Спасибо за всё, Себ. Для меня было огромной честью быть твоим напарником. У нас были непростые моменты в гонках, очень хорошие эпизоды и такие, которые заканчивались не так, как нам хотелось бы, но всегда было уважение, даже если со стороны так не казалось», — написал Леклер в своём Twitter.

32-летний Феттель выступает за Ferrari c 2015 года. Он одержал 14 побед и в общей сложности поднялся на подиум 49 раз. Дважды он становился вице-чемпионом. Свои четыре титула пилот завоевал, выступая за Red Bull.

Ранее сообщалось, что у Феттеля есть предложения от нескольких команд «Формулы-1».

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