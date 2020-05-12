Бинотто: у решения не продлять контракт с Феттелем не было какой-то одной причины

Короткая ссылка
Руководитель итальянской команды «Формулы-1» Ferrari Маттиа Бинотто прокомментировал решение завершить сотрудничество с четырёхкратным чемпионом Себастьяном Феттелем.
Бинотто: у решения не продлять контракт с Феттелем не было какой-то одной причины
  • Reuters

«У этого решения не было какой-то одной причины — просто мы, желая друг другу исключительно добра, пришли к выводу, что в этот момент для нас будет лучше пойти разными путями», — приводит слова Бинотто пресс-служба Ferrari.

Он отметил, что Феттель уже вписал своё имя в историю команды.

32-летний Феттель выступает за Ferrari c 2015 года, одержав 14 побед и в общей сложности поднявшись на подиум 49 раз. Дважды он стал вице-чемпионом. Свои четыре титула он завоевал, выступая за Red Bull.

Ранее сообщалось, что у Феттеля есть предложения от нескольких команд «Формулы-1».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить