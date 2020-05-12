Бинотто: у решения не продлять контракт с Феттелем не было какой-то одной причины

Руководитель итальянской команды «Формулы-1» Ferrari Маттиа Бинотто прокомментировал решение завершить сотрудничество с четырёхкратным чемпионом Себастьяном Феттелем.

«У этого решения не было какой-то одной причины — просто мы, желая друг другу исключительно добра, пришли к выводу, что в этот момент для нас будет лучше пойти разными путями», — приводит слова Бинотто пресс-служба Ferrari.

Он отметил, что Феттель уже вписал своё имя в историю команды.

32-летний Феттель выступает за Ferrari c 2015 года, одержав 14 побед и в общей сложности поднявшись на подиум 49 раз. Дважды он стал вице-чемпионом. Свои четыре титула он завоевал, выступая за Red Bull.

Ранее сообщалось, что у Феттеля есть предложения от нескольких команд «Формулы-1».