Менеджер: в планы Макгрегора входит поединок по правилам бокса

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Оди Аттар, менеджер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора, рассказал о планах ирландского спортсмена.
Менеджер: в планы Макгрегора входит поединок по правилам бокса
  • © Michael Reaves
  • Gettyimages.ru

«Мне кажется, что Конор сперва планирует подраться по правилам ММА. Конечно, бокс тоже входит в его планы, но я считаю, что в первую очередь Макгрегор думает о смешанных единоборствах», — цитирует Аттара MMAJunkie.

По словам Аттара, не исключено, что в будущем Макгрегор может провести поединок с единственным в истории чемпионом мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо или с другим боксёром.

Что касается будущего поединка по правилам ММА, то в качестве возможных соперников Макгрегора менеджер назвал временного чемпиона Джастина Гэтжи, а также Тони Фергюсона.

Ранее действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посмеялся над заявлением Макгрегора о том, что россиянин любит «обнимать ноги».

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