Олимпийский чемпион по боксу Тищенко опроверг слухи о заражении коронавирусом

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Олимпийский чемпион по боксу в весовой категории до 91 кг Евгений Тищенко опроверг информацию, что его тест на коронавирус показал положительный результат.
Олимпийский чемпион по боксу Тищенко опроверг слухи о заражении коронавирусом
  • РИА Новости

«Эта информация — глупости... Я сдал анализы — тесты отрицательные», — цитирует Тищенко «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, он сдал тест на коронавирус, поскольку его жена находилась в больнице. В тот момент были подозрения, что супруга могла заразиться коронавирусом. 

Однако тесты самого Тищенко и его жены на коронавирус оказались отрицательными. Спортсмен заверил, что чувствует себя хорошо.

28-летний Тищенко является олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро, а также обладателем золотой и серебряной медалей чемпионатов мира и двукратным победителем первенства Европы. В настоящее время он выступает на профессиональном ринге и имеет в своём послужном списке семь побед, пять из которых — нокаутом.

Ранее стало известно, где может пройти поединок между чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа и болгарином Кубратом Пулевым.

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