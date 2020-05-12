Олимпийский чемпион по боксу Тищенко опроверг слухи о заражении коронавирусом

Олимпийский чемпион по боксу в весовой категории до 91 кг Евгений Тищенко опроверг информацию, что его тест на коронавирус показал положительный результат.

«Эта информация — глупости... Я сдал анализы — тесты отрицательные», — цитирует Тищенко «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, он сдал тест на коронавирус, поскольку его жена находилась в больнице. В тот момент были подозрения, что супруга могла заразиться коронавирусом.

Однако тесты самого Тищенко и его жены на коронавирус оказались отрицательными. Спортсмен заверил, что чувствует себя хорошо.

28-летний Тищенко является олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро, а также обладателем золотой и серебряной медалей чемпионатов мира и двукратным победителем первенства Европы. В настоящее время он выступает на профессиональном ринге и имеет в своём послужном списке семь побед, пять из которых — нокаутом.

Ранее стало известно, где может пройти поединок между чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа и болгарином Кубратом Пулевым.