Боксёрский бой Джошуа и Пулева может пройти в Великобритании или Хорватии

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Стало известно, где может пройти поединок между чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа и болгарином Кубратом Пулевым.
Боксёрский бой Джошуа и Пулева может пройти в Великобритании или Хорватии
  • Reuters

Как сообщает Sky Sports, бой может состояться в Великобритании или Хорватии.

«У нас есть около трёх недель для определения места проведения боя, а затем мы найдём лучшие варианты», — заявил менеджер болгарского боксёра Ивайло Гоцев.

Поединок изначально должен был пройти 20 июня в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», но был отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее Джошуа включил Александра Усика в список желаемых соперников до конца карьеры.

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