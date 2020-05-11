СМИ: Сборные России и Канады по хоккею поменяют местами в группах на ЧМ-2021

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Международная федерация хоккея (IIHF) поменяет местами в группах на чемпионате мира 2021 года сборные России и Канады.
СМИ: Сборные России и Канады по хоккею поменяют местами в группах на ЧМ-2021
  • globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, это будет сделано, чтобы российская команда проводила матчи группового этапа в Минске, а не в Риге.

Следовательно, россияне сыграют в группе A со Швецией, Чехией, Германией, Словакией, Данией, Белоруссией и Великобританией. 

В группе B же выступят команды Канады, Финляндии, Швейцарии, США, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 

Мировое первенство пройдёт с 7 по 23 мая 2021 года в Минске и Риге. 

Ранее стал известен состав символической сборной СССР/России по хоккею по версии IIHF.

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