СМИ: Сборные России и Канады по хоккею поменяют местами в группах на ЧМ-2021

Международная федерация хоккея (IIHF) поменяет местами в группах на чемпионате мира 2021 года сборные России и Канады.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, это будет сделано, чтобы российская команда проводила матчи группового этапа в Минске, а не в Риге.

Следовательно, россияне сыграют в группе A со Швецией, Чехией, Германией, Словакией, Данией, Белоруссией и Великобританией.

В группе B же выступят команды Канады, Финляндии, Швейцарии, США, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Мировое первенство пройдёт с 7 по 23 мая 2021 года в Минске и Риге.

Ранее стал известен состав символической сборной СССР/России по хоккею по версии IIHF.