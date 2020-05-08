Стал известен состав символической сборной СССР/России по хоккею по версии IIHF

Международная федерация хоккея (IIHF) представила свой вариант символической сборной СССР/России всех времён.

При определении состава в расчёт брались выступления хоккеистов на чемпионатах мира.

Место в воротах такой команды занял Владислав Третьяк, в защиту были определены Вячеслав Фетисов и Александр Рагулин, в атакующую линию — Всеволод Бобров, Валерий Харламов и Евгений Малкин.

По мнению авторов материала, на выход на лёд также могли бы претендовать Борис Михайлов, Владимир Петров, Сергей Макаров, Александр Овечкин и Павел Дацюк.

Ранее сообщалось, что хоккеистки «Агидели» пожаловались главе Башкирии Радию Хабирову на переезд из Уфы в Нефтекамск.