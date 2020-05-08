Хоккеистки «Агидели» пожаловались главе Башкирии Хабирову на переезд из Уфы в Нефтекамск

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Игроки уфимской «Агидели», которая является чемпионом России по хоккею среди женщин, обратились с открытым письмом к главе Башкирии Радию Хабирову.
Хоккеистки «Агидели» пожаловались главе Башкирии Хабирову на переезд из Уфы в Нефтекамск
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Спортсменки выступили против перемещения клуба из Уфы в Нефтекамск. Соответствующее решение приняло руководство «Салавата Юлаева», в систему которого входит «Агидель». По мнению представителей женского клуба, это приведёт к уничтожению команды. Под текстом подписались как хоккеистки, так и тренерский штаб.

«Руководство «Салавата Юлаева», поставив перед фактом весь персонал, тренерский штаб и хоккеисток, хочет перебазировать «Агидель» в другой город республики, что грозит её полным уничтожением. Данный переезд не мотивирован никакими объективными причинами. На фоне предпринимаемых усилий по развитию женского хоккея в стране в последние годы данный шаг руководства «Салавата» выглядит, мягко говоря, очень странно. Именно благодаря успехам «Агидели» Уфа реально претендует на проведение женского чемпионата мира по хоккею — 2022, а многие маленькие девочки мечтают стать хоккеистками и идут в недавно созданную женскую секцию хоккея в Уфе на базе «Агидели», — говорится в открытом письме.

Ранее сообщалось, что Андрей Стась пояснил своё нежелание играть за сборную Белоруссии по хоккею.

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