Стась пояснил своё нежелание играть за сборную Белоруссии по хоккею

Хоккеист «Авангарда» Андрей Стась объяснил свой отказ от выступления за сборную Белоруссии.

Спортсмен решился на такой шаг, чтобы не считаться легионером в КХЛ. На родине Стася некоторые сочли такую позицию предательством.

«Отдал сборной десяток лет. Конечно, и она мне в карьере немало помогла, но и я выкладывался в ней без остатка. Никогда не смотрел на травмы, думаю, никто не мог упрекнуть в недостаточной самоотдаче. И вдруг такое отношение. В глаза смельчаков мало — все в интернете, конечно. В Минске же у меня никаких проблем нет и не было: и родные, и друзья только поддерживали. Говорили, что поступил правильно», — приводит слова нападающего «Прессбол».

Ранее сообщалось, что хоккеист системы СКА Семыкин подписал контракт с «Тампа-Бэй».