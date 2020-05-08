Стась пояснил своё нежелание играть за сборную Белоруссии по хоккею

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Хоккеист «Авангарда» Андрей Стась объяснил свой отказ от выступления за сборную Белоруссии.
Стась пояснил своё нежелание играть за сборную Белоруссии по хоккею
  • РИА Новости

Спортсмен решился на такой шаг, чтобы не считаться легионером в КХЛ. На родине Стася некоторые сочли такую позицию предательством.

«Отдал сборной десяток лет. Конечно, и она мне в карьере немало помогла, но и я выкладывался в ней без остатка. Никогда не смотрел на травмы, думаю, никто не мог упрекнуть в недостаточной самоотдаче. И вдруг такое отношение. В глаза смельчаков мало — все в интернете, конечно. В Минске же у меня никаких проблем нет и не было: и родные, и друзья только поддерживали. Говорили, что поступил правильно», — приводит слова нападающего «Прессбол».

Ранее сообщалось, что хоккеист системы СКА Семыкин подписал контракт с «Тампа-Бэй».

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