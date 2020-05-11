СМИ: Футболист «Реала» Йович сломал ногу после падения со стены дома

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Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович сломал ногу в результате падения со стены дома, а не во время тренировки, как сообщалось до этого.
СМИ: Футболист «Реала» Йович сломал ногу после падения со стены дома
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Kurir со ссылкой на источник.

Работавший ранее в мадридском «Атлетико» специалист по спортивной медицине Хосе Гонсалес отметил, что кость, которую сломал Йович, достаточно устойчива к внешним воздействиям.

«В подавляющем большинстве случаев перелом возникает из-за очень сильной травмы или падения с большой высоты», — заявил Гонсалес.

Отмечается, что медицинская служба «Реала» догадалась, что игрок получил травму раньше, чем сказал о ней, и это привело в ярость руководство клуба. При этом отец спортсмена не стал отвечать прессе по этому поводу. 

Ранее сообщалось, что Йович получил перелом пяточной кости во время домашней тренировки.

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