Футболист «Реала» Йович получил перелом пяточной кости во время домашней тренировки
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте «Реала», при этом сроки восстановления игрока не оглашаются.
По информации Marca, Йович получил повреждение во время тренировки у себя дома в Мадриде.
Сезон испанской Примеры был приостановлен в связи с коронавирусом.
Ранее вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа выразил мнение, что объявлять «Барселону» чемпионом Испании в случае отмены сезона будет несправедливо.