Футболист «Реала» Йович получил перелом пяточной кости во время домашней тренировки

У нападающего мадридского «Реала» Луки Йовича диагностирован внесуставной перелом пяточной кости правой стопы.

Об этом сообщается на официальном сайте «Реала», при этом сроки восстановления игрока не оглашаются.

По информации Marca, Йович получил повреждение во время тренировки у себя дома в Мадриде.

Сезон испанской Примеры был приостановлен в связи с коронавирусом.

Ранее вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа выразил мнение, что объявлять «Барселону» чемпионом Испании в случае отмены сезона будет несправедливо.