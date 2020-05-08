Футболист «Реала» Йович получил перелом пяточной кости во время домашней тренировки

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У нападающего мадридского «Реала» Луки Йовича диагностирован внесуставной перелом пяточной кости правой стопы.
Футболист «Реала» Йович получил перелом пяточной кости во время домашней тренировки
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте «Реала», при этом сроки восстановления игрока не оглашаются.

По информации Marca, Йович получил повреждение во время тренировки у себя дома в Мадриде. 

Сезон испанской Примеры был приостановлен в связи с коронавирусом.

Ранее вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа выразил мнение, что объявлять «Барселону» чемпионом Испании в случае отмены сезона будет несправедливо.

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