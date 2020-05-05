Куртуа: будет несправедливым объявлять «Барселону» чемпионом Испании

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа считает, что объявлять «Барселону» чемпионом Испании в случае отмены сезона будет несправедливым.

«Мы всего лишь в двух очках от «Барселоны». Если сезон будет отменён и её объявят чемпионом, то это будет несправедливо. Мы сыграли с ней вничью и обыграли её, мы были лучшей командой», — цитирует Куртуа Marca.

При этом бельгийский футболист допустил, что чемпионом Англии можно признать лидирующий в турнирной таблице «Ливерпуль».

«С «Ливерпулем» другой случай, потому что я даже не знаю, на сколько очков он лидирует. Я хочу завершить сезон», — добавил Куртуа.

Ранее СМИ сообщили, что «Барселона» предложила €80 млн и троих футболистов за форварда «Интера».