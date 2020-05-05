Куртуа: будет несправедливым объявлять «Барселону» чемпионом Испании

Короткая ссылка
Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа считает, что объявлять «Барселону» чемпионом Испании в случае отмены сезона будет несправедливым.
Куртуа: будет несправедливым объявлять «Барселону» чемпионом Испании
  • Reuters

«Мы всего лишь в двух очках от «Барселоны». Если сезон будет отменён и её объявят чемпионом, то это будет несправедливо. Мы сыграли с ней вничью и обыграли её, мы были лучшей командой», — цитирует Куртуа Marca.

При этом бельгийский футболист допустил, что чемпионом Англии можно признать лидирующий в турнирной таблице «Ливерпуль».

«С «Ливерпулем» другой случай, потому что я даже не знаю, на сколько очков он лидирует. Я хочу завершить сезон», — добавил Куртуа.

Ранее СМИ сообщили, что «Барселона» предложила €80 млн и троих футболистов за форварда «Интера».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить