СМИ: «Барселона» предложила €80 млн и троих футболистов за форварда «Интера»

Испанский футбольный клуб «Барселона» предложил итальянскому «Интеру» €80 млн и троих футболистов в обмен на нападающего команды Лаутаро Мартинеса.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Барселона» готова отдать за Мартинеса €80 млн и трёх футболистов: Нелсона Семеду, Хуниора Фирпо и Жан-Клера Тодибо.

Однако «Интер» ответил отказом на предложение «Барселоны». Отмечается, что в контракте аргентинца прописана сумма отступных в размере €111 млн и руководство «нерадзурри» не намерено снижать цену.

До перехода в «Интер» 22-летний Мартинес выступал за аргентинский «Расинг». В составе «нерадзурри» он провёл 66 матчей и забил 25 мячей.

Ранее в пресс-службе московского «Локомотива» опубликовали шутливый пост в связи со слухами о приобретении молодого форварда бразильского «Фламенго».