СМИ: «Барселона» предложила €80 млн и троих футболистов за форварда «Интера»

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Испанский футбольный клуб «Барселона» предложил итальянскому «Интеру» €80 млн и троих футболистов в обмен на нападающего команды Лаутаро Мартинеса.
СМИ: «Барселона» предложила €80 млн и троих футболистов за форварда «Интера»
  • Reuters

По информации La Gazzetta dello Sport, «Барселона» готова отдать за Мартинеса €80 млн и трёх футболистов: Нелсона Семеду, Хуниора Фирпо и Жан-Клера Тодибо. 

Однако «Интер» ответил отказом на предложение «Барселоны». Отмечается, что в контракте аргентинца прописана сумма отступных в размере €111 млн и руководство «нерадзурри» не намерено снижать цену.

До перехода в «Интер» 22-летний Мартинес выступал за аргентинский «Расинг». В составе «нерадзурри» он провёл 66 матчей и забил 25 мячей.

Ранее в пресс-службе московского «Локомотива» опубликовали шутливый пост в связи со слухами о приобретении молодого форварда бразильского «Фламенго».

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