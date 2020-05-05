В «Локомотиве» пошутили насчёт возможного трансфера Линкольна из «Фламенго»

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В пресс-службе московского «Локомотива» опубликовали шутливый пост в связи со слухами о приобретении молодого форварда бразильского «Фламенго».
В «Локомотиве» пошутили насчёт возможного трансфера Линкольна из «Фламенго»
  • Reuters

В пресс-службе «Локомотива» опубликовали фотографию с машиной марки Lincoln, пошутив таким образом на тему возможного приобретения бразильского форварда.

«Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе», — говорится в подписи к фотографии, опубликованной на официальной странице «Локомотива» в Twitter.

Отмечается, что также на Линкольна претендовал туринский «Ювентус», однако «Фламенго» не устроило предложение итальянского коллектива в €15 млн.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в трансфере Линкольна.

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