В «Локомотиве» пошутили насчёт возможного трансфера Линкольна из «Фламенго»
- Reuters
В пресс-службе «Локомотива» опубликовали фотографию с машиной марки Lincoln, пошутив таким образом на тему возможного приобретения бразильского форварда.
«Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе», — говорится в подписи к фотографии, опубликованной на официальной странице «Локомотива» в Twitter.
Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе. https://t.co/OMH7kMuR4vpic.twitter.com/bwbKL040Sb— «Локомотив» 🏠 #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 4, 2020
Отмечается, что также на Линкольна претендовал туринский «Ювентус», однако «Фламенго» не устроило предложение итальянского коллектива в €15 млн.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в трансфере Линкольна.