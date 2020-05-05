СМИ: «Локомотив» заинтересован в услугах 19-летнего футболиста «Фламенго»

Московский футбольный клуб «Локомотив» рассматривает возможность приобретения 19-летнего нападающего бразильского «Фламенго» Линкольна.

По информации Globo Esporte, «Локомотив» заинтересован в приобретении 19-летнего форварда «Фламенго» Линкольна.

Отмечается, что к спортсмену также проявлял интерес туринский «Ювентус», однако бразильский клуб отверг трансферное предложение в размере €15 млн. Но с того момента Линкольн успел потерять место в составе, в связи с чем стоимость футболиста могла снизиться.

Контракт Линкольна с «Фламенго» рассчитан до 2023 года, а сумма отступных за переход игрока составляет €45 млн.

19-летний Линкольн провёл за «Фламенго» 30 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. В составе сборной Бразилии до 20 лет он 11 раз выходил на поле и записал на свой счёт четыре гола.

Ранее стало известно, что шотландские СМИ посоветовали «Рейнджерс» приобрести нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбу.