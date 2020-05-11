УЕФА на данный момент не разрабатывает вариантов формата квалификации к еврокубкам

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на данный момент не разрабатывает вариантов формата квалификации к еврокубкам сезона-2020/21.
УЕФА на данный момент не разрабатывает вариантов формата квалификации к еврокубкам
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«УЕФА хотел бы уточнить, что в настоящее время продолжает следить за развитием ситуации и любым потенциальным влиянием на формат отборочных раундов для клубных соревнований следующего года. На сегодняшний день не разработано никаких конкретных вариантов для формата квалификации к еврокубкам», — говорится в сообщении УЕФА.

На данный момент большинство чемпионатов в Европе приостановлены в связи с пандемией коронавируса.

11 мая в прессе появилась информация, что УЕФА  рассматривает возможность сокращения или отмены квалификации в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что УЕФА не будет лишать победителей чемпионатов возможности выйти в ЛЧ через квалификацию.

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