Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на данный момент не разрабатывает вариантов формата квалификации к еврокубкам сезона-2020/21.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«УЕФА хотел бы уточнить, что в настоящее время продолжает следить за развитием ситуации и любым потенциальным влиянием на формат отборочных раундов для клубных соревнований следующего года. На сегодняшний день не разработано никаких конкретных вариантов для формата квалификации к еврокубкам», — говорится в сообщении УЕФА.

На данный момент большинство чемпионатов в Европе приостановлены в связи с пандемией коронавируса.

11 мая в прессе появилась информация, что УЕФА рассматривает возможность сокращения или отмены квалификации в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что УЕФА не будет лишать победителей чемпионатов возможности выйти в ЛЧ через квалификацию.