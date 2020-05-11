Нурмагомедов спросил у подписчиков, когда ему стоит подраться с Гэтжи

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов спросил у подписчиков в соцсетях, когда ему лучше всего провести бой с американцем Джастином Гэтжи.
Нурмагомедов спросил у подписчиков, когда ему стоит подраться с Гэтжи
  • РИА Новости

«У меня вопрос: как вы думаете, когда было бы идеально подраться с Гэтжи? В каком месяце?» — сказал Нурмагомедов на видео в сториз в своём Instagram.

Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на турнире UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым.

Ранее Олег Тактаров выразил мнение, что Нурмагомедову будет легче готовиться к Гэтжи, чем к Фергюсону.

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