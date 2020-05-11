Тактаров считает, что Нурмагомедову будет легче готовиться к Гэтжи, чем к Фергюсону

Бывший российский боец смешанного стиля Олег Тактаров считает, что чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову будет легче готовиться к поединку с Джастином Гэтжи, что к Тони Фергюсону.

«Думаю, что к Гэтжи ему будет психологически легче готовиться, потому что с Тони был какой-то психологический стопор. Бывает иногда, что человек даже не настолько силён, что мы сегодня и увидели, но у тебя какой-то стопор, и всё. Просто на психологическом уровне это чувствуется», — цитирует Тактарова ТАСС.

Тем не менее он признался, что ему пока трудно делать прогнозы на бой Нурмагомедова с Гэтжи, так как он не видел американца в партере.

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на турнире UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось, что Фергюсону может потребоваться операция после UFC 249.