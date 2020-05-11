Гендиректор «Ахмата» — о скандале с Шалимовым: он осознал, что совершил глупость

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Генеральный директор грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров прокомментировал скандал вокруг главного тренера команды — Игоря Шалимова.
Гендиректор «Ахмата» — о скандале с Шалимовым: он осознал, что совершил глупость
  • © Магомед Чабаев
  • РИА Новости

«Карантин по-разному сказывается на каждом. Мы с Шалимовым поговорили и объяснили ему недопустимость таких заявлений. Человек осознал, что совершил глупость. В условиях пандемии надо быть добрее, ведь каждый совершает ошибки», — цитирует Айдамирова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Шалимов назвал просящих у государства помощи россиян «дармоедами», а после многочисленных критических комментариев в свой адрес удалил аккаунт, заявив, что его высказывание было шуткой и он говорил о футболистах.

Ранее известный тренер Магомед Адиев высказался о скандале вокруг Шалимова.

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